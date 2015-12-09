Число пожаров в образовательных учреждениях Москвы в этом году возросло

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Количество пожаров в образовательных учреждениях Москвы в этом году возросло, сообщил замначальника столичного ГУ МЧС России Сергей Лысиков.

По его словам, если в прошлом году было 15 пожаров, то в этом – 23 случая. При этом ни один ребенок не погиб и не был травмирован.

Первостепенное значение мы видим в усилении пропаганды пожарно-технических знаний среди населения всеми возможными способами", – цитирует Лысикова ТАСС. Он отметил, что МЧС Москвы начало проводить дополнительную пожарно-профилактическую работу на объектах образования.

Ранее m24.ru сообщало, что все здания школ столицы оборудованы кнопками экстренного вызова полиции, системами оповещения о пожаре и аварийным освещением.

Все здания образовательных учреждений Москвы также имеют оформленные паспорта безопасности

Напомним, в ноябре в школе № 1245 на Кировоградской 42/2 произошло замыкание в электрощитовой. Учеников эвакуировали.

Электрощитовая находится в подвале школы. Возгорания не произошло, однако образовалось небольшое задымление. Из-за этого из здания эвакуировали около 180 человек. Пострадавших нет.