В Ногинске восстановили холодное водоснабжение

Фото: ТАСС

В Ногинске восстановили подачу холодной воды, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Сигнал об отключении водоснабжения на улицах Богородская и Гаражная поступил сотрудникам ведомства накануне в 09.55. Всего в зону отключения попали более 2,8 тысячи домов разной этажности, в которых проживают порядка 60 тысяч человек.

Менее часа спустя холодное водоснабжение восстановлено по резервной схеме, а к 17.25 аварию ликвидировали полностью.

Всего на месте аварии были задействованы 54 человека и 12 единиц техники.

Напомним, 17 января из-за аварии без холодной воды остались 20 тысяч жителей Каширы. А 22 декабря без воды остались более 6 тысяч жителей Балашихи.