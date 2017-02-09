Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля 2017, 16:43

Безопасность

Пожарно-спасательный флешмоб пройдет на катке в парке Горького

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Ежегодный всероссийский пожарно-спасательный флешмоб состоится на катке в парке Горького в воскресенье, 12 февраля, сообщает пресс-служба МЧС России.

Мероприятие начнется в 10:00 и пройдет под девизом "МЧС России – за здоровый образ жизни!". В рамках флешмоба на лед катка в парке Горького выйдут пожарные и спасатели МЧС России, курсанты ведомственных вузов, а также представители Центрального спортивного клуба МЧС и ряда общественных организаций. Участие в мероприятии также примут руководители ведомства.

На празднике устроят мини-турнир по хоккею и предложат помериться силами в пожарно-спасательных эстафетах. Кроме того, мастер-классы для всех желающих проведут заслуженные мастера спорта по фигурному катанию.

География праздничных мероприятий не ограничится столицей. В феврале тысячи пожарных и спасателей организуют подобные флешмобы во всех регионах России.

Ранее сообщалось, что на празднике МЧС в парке Горького можно будет не только покататься на коньках в компании 300 спасателей в форменной одежде,но и согреться горячим чаем, а также попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне. Посетителям раздадут ленточки официальных цветов ведомства – оранжевые и синие. Их можно будет привязать к "дереву исполнения желаний" рядом со стрит-арт катком.

У павильона № 4 установят более десяти ледовых скульптур на пожарную тематику. Здесь же все желающие примут участие в конкурсе на создание лучшего снеговика-пожарного. Победителям вручат памятные призы.

Кроме того, как взрослые, так и юные москвичи смогут сами на время превратиться в пожарных. Их научат правильно тушить условный "пожар" при помощи огнетушителя, а также разрешат примерить специальное снаряжение спасателей и сфотографироваться в кабине пожарной автоцистерны.

Дополнит программу праздника историческая экспозиция, на которой будут представлены каски пожарных времен Великой Отечественной войны и пожарная повозка начала прошлого столетия.

МЧС праздничные мероприятия флешмобы катки свежий воздух фестивали и праздники Парк Горького

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика