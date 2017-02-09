Пожарно-спасательный флешмоб пройдет на катке в парке Горького

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Ежегодный всероссийский пожарно-спасательный флешмоб состоится на катке в парке Горького в воскресенье, 12 февраля, сообщает пресс-служба МЧС России.

Мероприятие начнется в 10:00 и пройдет под девизом "МЧС России – за здоровый образ жизни!". В рамках флешмоба на лед катка в парке Горького выйдут пожарные и спасатели МЧС России, курсанты ведомственных вузов, а также представители Центрального спортивного клуба МЧС и ряда общественных организаций. Участие в мероприятии также примут руководители ведомства.

На празднике устроят мини-турнир по хоккею и предложат помериться силами в пожарно-спасательных эстафетах. Кроме того, мастер-классы для всех желающих проведут заслуженные мастера спорта по фигурному катанию.

География праздничных мероприятий не ограничится столицей. В феврале тысячи пожарных и спасателей организуют подобные флешмобы во всех регионах России.