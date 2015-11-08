Форма поиска по сайту

08 ноября 2015, 12:26

МЧС по горячей линии приняло более 6 тысяч звонков после отмены рейсов в Египет

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Более 6 тысяч звонков поступило на "горячую линию" МЧС России в связи с приостановкой полетов в Египет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задать все вопросы о вариантах возвращения в Россию можно позвонив по номеру 8-800-100-40-61. Для звонков из других стран: +7-499-995-57-26.

Возвращение отдыхающих из Египта проходит по плану с учетом ранее приобретенных билетов.

В российских аэропортах, осуществляющих рейсы в Египет, организована круглосуточная работа комплексных оперативных групп, в которые вошли специалисты МЧС России, Минздрава, психологи, представители туроператоров и страховых компаний.

Для пассажиров, прибывших в аэропорты из других регионов, организовано всестороннее обеспечение, питание, размещение в гостиницах, медицинская, психологическая и информационная поддержка. Особое внимание уделяется гражданам пожилого возраста и пассажирам с детьми.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзора также открыл "горячую линию" в связи с отменой рейсов в Египет. Туристы могут обращаться на горячую линию Роспотребнадзора по телефону 8 800 100 00 04 "за разъяснениями в целях защиты своих прав".

За сутки из Египта прибыли около 11 тысяч российских туристов

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.

31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.

Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей. В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

