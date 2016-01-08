МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и метели

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

В Москве вечером 8 января поднимется сильный северо-восточный ветер с порывами 12-17 метров в секунду, сообщает МИА "Россия сегодня".

Местами возможна метель и сильный снег. Такая погода продержится до утра 9 января. В субботу температура воздуха составит 11-13 градусов со знаком минус.

Главное управление МЧС России по Москве предупреждает о возможных повреждениях линий электропередач и рекламных конструкций, также может произойти повал деревьев.

Спасатели рекомендуют парковать автомобиль в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что 10 января в Москве ожидаются небольшой снег и гололедица. Не исключены 16-градусные морозы. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.