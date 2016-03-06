Мужчину спасли после падения в воду с Костомаровской набережной

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Мужчина спасен после падения в воду с Костомаровской набережной в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный ЦУКС МЧС.
По данным ведомства, мужчина упал в воду с Костомаровской набережной в районе дома № 29.
Московская городская поисково-спасательная служба спасла пострадавшего и передала его медикам.
В МЧС уточнили, что мужчина не смог объяснить, как произошло падение.
Напомним, 15 февраля сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал в реку с Большого Москворецкого моста.