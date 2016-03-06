Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 марта 2016, 20:38

Безопасность

Мужчину спасли после падения в воду с Костомаровской набережной

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчина спасен после падения в воду с Костомаровской набережной в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный ЦУКС МЧС.

По данным ведомства, мужчина упал в воду с Костомаровской набережной в районе дома № 29.

Московская городская поисково-спасательная служба спасла пострадавшего и передала его медикам.

В МЧС уточнили, что мужчина не смог объяснить, как произошло падение.

Напомним, 15 февраля сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал в реку с Большого Москворецкого моста.

МЧС спасатели Костомаровская набережная чп падение в реку

Главное

