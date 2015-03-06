На юге столицы сгорели пять автомобилей

На юге Москвы сгорели пять автомобилей

Пять автомобилей сгорели минувшей ночью на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Москве.

"В 0.50 поступил звонок о том, что на улице Медиков в районе дома 22, произошло возгорание пяти легковых автомобилей. Прибывшие на место специалисты полностью ликвидировали пожар в 1.14. В огне никто не пострадал", - рассказал дежурный офицер.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На месте работают специалисты, выясняются обстоятельства происшествия.