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Москва 24

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МО

04 августа 2014, 03:32

В Балашихинском районе горел лес на площади 3 гектара

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Фото: ИТАР-ТАСС

В Балашихинском районе Московской области вблизи деревни Черное произошел лесной пожар. Густой дым заметили дачники в воскресенье. Сначала вспыхнула сухая трава, вскоре огонь перекинулся на кустарники. По данным пожарных, всего пламенем было охвачено 3 гектара лесного массива.

Как сообщает телеканал "Москва 24", вскоре пожар был локализован. Специалисты говорят, что можно было справится быстрее, но до места возгорания было трудно добраться.

"Основная причина длительной локализации пожара - это невозможность прибытия на место быстро по Носовихинскому шоссе. К сожалению, транспорт не особо пропускал пожарные расчеты. Пожар характеризовался как низовой беглый, происходило, в основном, горение травы и веток. Местами огонь поднимался высоко по стволам, но это не является верховым пожаром. Возгорания крон деревьев не отмечено. На месте работали лесная охрана, Балашихи и железнодорожный гарнизон МЧС", - заявил начальник отдела по взаимодействию со СМИ подмосковного Комитета лесного хозяйства Святослав Некляев.

По словам очевидцев, дым от лесного пожара окутал часть Носовихинского шоссе, окраины города Железнодорожный. Также черное облако на горизонте заметили жители восточных районов Москвы.

Отмечается, что спасатели быстро отреагировали на лесной пожар в Балашихинском районе благодаря контролю с воздуха. За пожароопасными участками области сейчас ведут наблюдение круглосуточно. Очаги возгорания ищут и с помощью авиации, отправляясь в рейды.

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