Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет 4 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

В тренировке по гражданской обороне, которая пройдет по всей России 4 октября, примут участие несколько миллионов человек.

Задачи для регионов будут включать в себя отработку действий при ЧС, характерных для каждого из них. Так, в Сибири тренировка будет посвящена действиям при землетрясениях и лесных пожарах, а в крупных городах – проблемам с метрополитеном и подобными объектами.

По словам директора департамента гражданской защиты МЧС России Сергея Диденко, задачи гражданской обороны в настоящее время пересматриваются, так как меняются угрозы и появляются новые вызовы.

Представитель МЧС также рассказал, что во всероссийской тренировке примут участие студенты, учащиеся, неработающее и работающее население. Контролировать действия будут представители правительства страны.

В ходе учений планируется задействовать все элементы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, будут отрабатываться оповещение, эвакуация населения, работа объектов экономики в сложных условиях, сообщает ИТАР-ТАСС.

По результатам тренировки планируется подготовить документ, определяющий задачи гражданской обороны.

Кроме того, масштабные учения должны показать эффективность систем оповещения граждан о ЧС, передает РИА Новости. По словам Сергея Диденко, их проверка была назначена после трагедии в Крымске. Собранные данные о системах информирования населения будут окончательно проанализированы в начале октября, отметил представитель МЧС.