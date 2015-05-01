В Новой Москве сгорели 35 строительных бытовок

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На Калужском шоссе в Новой Москве сгорели 35 строительных вагончиков, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По предварительной информации, произошло возгорание в 35 одноэтажных деревянно-щитовых бытовках. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

"Сообщение о возгорании строительных вагончиков поступило в 11.23. Пожарно-спасательные подразделения провели разведку, эвакуировали 4 газовых баллона из бытовок и приступили к тушению. В 13.10 пожар был потушен", - пояснили в МЧС.

Информация о пострадавших не поступала, в бытовках людей не было.