Сергей Михалок основал новый коллектив BRUTTO

Кадр из клипа BRUTTO - Brutto

Сергей Михалок организовал новый музыкальный коллектив BRUTTO. Прежние участники "Ляписа Трубецкого" основали проект Trubetskoy и уже выпустили новый сингл.

"BRUTTO - Бригада Революционного Угара и Творческого Отпора имени Орнеллы Мутти!!! Стиль ART-BRUT!!!ХИТ-КОР!!! Панковский пауэр-лифтинг для детей и сумаcшедших!!!", - говорится в сообщении к первому клипу группы в Youtube.

Участники группы уточняют, что им "некогда писать заумные тексты и делать сложные аранжировки", они лишь вкушают "все радости здоровой и свободной жизни". Действительно, в клипе музыканты пропагандируют здоровый образ жизни – качаются, занимаются борьбой, боксом и собираются у костра с родными, чтобы попить чайку.



1 сентября экс-музыканты "Ляписа Трубецкого" - Павел Булатников (вокал), Руслан Владыко (гитара), Александр Сторожук (ударные), Павел Третяк (гитара) и Александр Мышкевич (бас-гитара) - под эгидой Trubetskoy выпустили сингл "Ласточка", доступный для заказа в iTunes.



Напомним, вчера белорусская панк-рок группа "Ляпис Трубецкой" прекратила свое существование. Об этом говорилось в сообщении из официального твиттера группы (в настоящее время твиттер "Ляписа Трубецкого" удален).