Монтаж медиакровли стадиона "Лужники" начнут в 2016 году

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На стадионе "Лужники" тестируют три варианта медиакровли, сообщает пресс-служба департамента строительства. Площадь экрана, на котором разместят светодиоды, составит 39 тысяч квадратных метров.

"Во время спортивных матчей на экране будет транслироваться игровой счет и флаги команд-участниц соревнований, а также другая информация. В остальное время медиакровля станет одним из элементов архитектурной подсветки здания", – пояснил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Медиакровля проектируется с учетом российского климата – она сможет работать при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. Монтаж экрана планируется начать в 2016 году.

"Пробные образцы смонтированы на кровле стадиона – жители города каждый вечер могут наблюдать тесты светодиодных экранов. Наша основная задача – определить оптимальный шаг светодиодов и вариант крепления светодиодного полотна", – добавил Андрей Бочкарев.

Отметим, на прошлой неделе на Большой спортивной арене "Лужники" с опережением графика завершился монтаж конструкций козырька кровли. Она была увеличена на 11 метров для того, чтобы обеспечить защиту болельщиков от осадков и солнечного света.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ – порядка 2,5 тысяч мест. Также на трибунах появится 100 скай-боксов – корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Кроме того, спорткомплекс "Лужники" и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что "Лужники" реконструируют с опережением сроков. Вместо запланированного 2017-го работы на стадионе завершатся в 2016 году.