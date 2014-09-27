В Лужниках проходит первый фестиваль "Готов к труду и обороне"

M24.ru

В Лужниках в субботу проходит первый фестиваль "Готов к труду и обороне". Любой желающий, получив разрешение от врача, может сдать нормативы ГТО, сообщает телеканал "Москва 24".

Всю территорию спортивного городка разделили на несколько секций. В одной из них все желающие могут попробовать поднять гири весом в 16 килограммов, в другой - установили турник.

Фестиваль стартовал в 9.00, и с самого утра множество столичных физкультурников "штурмуют" нормативы ГТО, необходимые для получения так называемой "золотой медали".

Напомним, 18 сентября руководители московской полиции сдали нормативы ГТО. Шеф МВД Москвы Анатолий Якунин подтянулся 16 раз при норме для своего возраста в 6 раз.

Система ГТО начала действовать в России с сентября, спортивные нормативы можно сдать в 11 возрастных группах.