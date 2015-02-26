На стадионе "Лужники" созданы все условия для маломобильных граждан

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Проект реконструкции стадиона "Лужники" к чемпионату мира 2018 года полностью соответствует требованиям ФИФА по количеству и обустройству мест для лиц с ограниченными физическими возможностями, заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Проектно-сметная документация стадиона "Лужники" прошла жесткую проверку и получила полное одобрение со стороны контролирующих органов на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных групп населения", - приводит слова Бочкарева пресс-служба ведомства.

Всего на стадионе для посетителей на инвалидных колясках и сопровождающих лиц будет выделено 300 зрительских мест. Они расположатся на третьем и четвертом этажах трибун.

По словам руководителя департамента, для беспрепятственного перемещения и нахождения внутри здания арены предусмотрены специальные лифты, подъемники, пандусы и туалеты. На входе будут работать отдельные турникеты. "Безбарьерная среда, которую организуют на стадионе, даст возможность людям на инвалидных колясках самостоятельно приобрести билет в кассе, с помощью пандусов и специальных турникетов выйти на территорию и занять свое место", - отметил Бочкарев.

Кроме того, для посетителей с ограничениями по слуху будут предусмотрены информирующие указатели и знаки, а в случае эвакуации задействуют свето-звуковое оповещение.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что "Лужники" реконструируют с опережением сроков. Вместо запланированного 2017-ого работы на стадионе завершатся в 2016 году.