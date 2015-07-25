Победителем чемпионата мира по воркауту стал француз Эрик Рамиро Отиз

Фото: mskagency.ru
Победителями V чемпионата мира по Street workout среди мужчин, завершившегося в субботу в Москве, стал французский спортсмен Эрик Рамиро Отиз, среди женщин – спортсменка из США Джессика Сандра Богданов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет чемпионата.
Второе место у мужчин досталось Роберту Полански из Литвы, третье – Даниэлю Лаизансу из Латвии.
У женщин на втором месте оказалась финская спортсменка Кивела Оона Катарина, на третьем – англичанка Минг Симон Саде
Пятый по счету чемпионат мира по Street Workout прошел в столице в рамках фестиваля "Московский спорт в Лужниках".
Свое мастерство в российской столице показали 100 лучших атлетов из 50 стран мира.
Впервые в истории чемпионата в 2015 году в нем принимали участие женщины, в общей сложности 15 спортсменок из разных стран, из них две участницы представляли Россию.