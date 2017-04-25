Бесплатный велопрокат в Лужниках будет работать до 1 июня

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москвичи смогут воспользоваться бесплатным велопрокатом в Лужниках до 1 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Взять напрокат велосипед можно в двух точках – возле станции метро "Воробьевы горы" и на улице Лужники, дом № 24, строение 16. Акция действует по рабочим дням с 11:00 до 16:00, кроме 1, 8 и 9 мая.

Посетители смогут бесплатно кататься по часу три любых дня. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться. Остальное время оплачивается по тарифам проката.

Кроме того, в Лужниках можно пройти техосмотр, починить свой велосипед в сервисе или взять уроки езды. Бесплатные курсы проводятся возле станции метро "Воробьевы горы". 45-минутные занятия проводятся для групп от четырех человек по предварительной записи.

Велопрокаты в Москве начнут свою работу 29 апреля. Всего в столице в этом году будет работать почти 400 прокатных площадок. Тариф для коротких поездок останется прежним. За велопрогулку от 30 минут до часа придется заплатить 30 рублей.