ФИФА с помощью видеокамер проследит за ходом реконструкции "Лужников"

Фото: M24.ru
Представители Международной федерации футбола (ФИФА) установили видеокамеры для контроля за ходом реконструкции в "Лужниках."
"Контролируют нас очень жестко. ФИФА установила даже для этого видеокамеры. Не сомневайтесь, строители любителей футбола не подведут", - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".
По его словам, сейчас на стадионе завершаются работы по демонтажу железобетонных конструкций первого этапа. "Мы приступили к демонтажу внутренних инженерных систем. Завершить демонтажные работы мы планируем к концу мая этого года", - отметил Андрей Бочкарев.
После демонтажа трибун их место займет временная специальная металлическая конструкция, которая заменит колонны, поддерживающие кровлю весом в 22 тысячи тонн.
Сдать стадион в эксплуатацию планируется в мае 2017 года, чтобы летом уже можно было проводить там тестовые соревнования.
Напомним, что в ноябре столичные власти объявили открытый конкурс на определение управляющей компании по проектированию и реконструкции стадиона "Лужники". Конкурс выиграл Мосинжпроект, снизив при этом стартовую стоимость работ на 5 процентов.
Согласно проекту, стадион будет вмещать 81 тысячу болельщиков. 300 мест предусмотрено для людей с ограниченными возможностями.