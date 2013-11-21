Хуснуллин: Ряд компаний уже проявил интерес к реконструкции "Лужников"

Объявлен тендер на реконструкцию стадиона "Лужники"

Ряд столичных компаний еще до объявления конкурса проявлял интерес к реконструкции "Лужников", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

"Уже с лета ряд компаний проявляют интерес к проекту, ждут итогов. Все, кто интересуются, уже сделали предварительные расчеты", - рассказал Марат Хуснуллин. Среди компаний, проявивших интерес к конкурсу, "Аркс", "Мосинжпроект", "Айком" и "Монарх".

Он добавил, что в конкурсе могут принять участие как российские, так и иностранные компании. Так, компания "Аркс" может привлечь к работе по реконструкции стадиона итальянскую компанию Codest.

Марат Хуснуллин рассказал, что до конца 2014 года власти Москвы собираются объявить конкурс на проект по замене инженерных коммуникаций стадиона. "В свое время стадион "Лужники" готовился к Олимпиаде-80, и сети с тех пор практически не менялись", - отметил он.

Заммэра также сообщил, что разборка арены "Лужников" для последующей реконструкции завершится к маю 2014 года. Сейчас специалисты разбирают некапитальные объекты: практически завершен демонтаж кресел на трибунах.

"Капитальная разборка будет только после выхода проекта. Скорее всего, до мая следующего года закончим разборку", - добавил Марат Хуснуллин.

Напомним, что накануне был объявлен конкурс на единую управляющую компанию по проектированию и реконструкции стадиона "Лужники".

Как рассказал заммэра, решение выбрать одну управляющую компанию было принято с целью экономии времени и средств. По его словам, победитель будет сам выбирать проектировщика. "Скорее всего, они будут разными – разные проектировщики на разные работы", – добавил Хуснуллин.

Полностью завершить реконструкцию арены планируют к маю 2017 года, а в 2018 году она примет Чемпионат мира по футболу.