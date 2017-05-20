Форма поиска по сайту

20 мая 2017, 10:24

Спорт

Антитеррористические учения начались на территории "Лужников"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Плановые антитеррористические учения проходят в столице, в частности в "Лужниках" и на прилегающих территориях, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и спецслужб. Они решают учебные задачи с целью предотвращения и пресечения террористических проявлений.

Возможны затруднения движения транспорта, пешеходы также могут столкнуться со сложностями. Оперативный штаб просит жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

Стадион "Лужники" планируют сдать после масштабной реконструкции до конца мая 2017 года. Идет пуск, отладка и тестирование всех инженерных систем. В ближайшее время предстоит покрасить стены, занести мебель и установить экраны.

Кроме того, продолжается благоустройство территории, прилегающей к стадиону. Там должна появиться новая двуязычная система навигации. В ноябре на арене пройдет первый матч, а в 2018 году здесь пройдут встречи в рамках чемпионата мира по футболу.

О том, как меняется стадион при реконструкции, читайте в материале m24.ru.

