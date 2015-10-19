Живая Москва: как меняются столичные спорткомплексы

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Спортивной жизни города уделяется огромное внимание. Это особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, в Москве матчи мундиаля примут два стадиона. О том, как строятся столичные спортивные объекты – в материале проекта "Живая Москва".

В прошлом году был открыт стадион "Открытие Арена", которому предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу. Он является домашней ареной московского "Спартака". Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч, в настоящее время он является самой комфортной чисто футбольной ареной в России.

Возведением футбольных стадионов дело не ограничивается. В столице открыты: Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд, самый большой искусственный каток в мире на ВДНХ площадью 57,3 тысячи квадратных метров и самый большой в Европе скейт-парк в парке Останкино площадью в 1 гектар.

На территории бывшей промзоны ЗИЛ в этом году завершилось строительство хоккейной "Арены Легенд". Строительство велось полтора года. Дворец состоит из трех ледовых арен: большой на 12 тысяч зрителей, малой – на 3,5 тысячи человек, а также тренировочной арены на 500 зрителей. К декабрю будет открыт после реконструкции дворец спорта "Мегаспорт".

В прошлом году была завершена реконструкция Гребного канала в Крылатском. Реконструкция канала проходила в два этапа. На первом этапе в 2011/12 годах были построены: финишная вышка, соответствующая требованиям Международной федерации каноэ , эллинги (сооружения для хранения и обслуживания лодок) с большей площадью хранения, раздевалками, душевыми кабинами и блоком административных помещений.

Второй этап реконструкции проходил в 2014 году. Были построены новые дистанционные домики, общежитие на 100 мест, гостиница, ангар для хранения катеров, снесена старая стартовая вышка для академической гребли и построены три новых дистанционных вышки. В ходе реконструкции были восстановлены 6 теннисных кортов и телевизионная дорога, выполнено благоустройство территории. Обновленный Гребной канал не имеет аналогов за рубежом.

Всего за пять лет в столице было открыто около 50 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Самой большой действующей спортивной стройкой столицы является реконструкция Лужников. Реконструкция стадиона ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На арене состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Также в Лужниках ведется новое строительство спортивных объектов, в том числе Дворца спорта, бассейна, футбольной школы, тренировочного центра и академии футбола.

На Ходынском поле строится арена столичного ЦСКА. Чисто футбольный стадион будет вмещать 30 тысяч человек. Ее планировалось открыть в конце этого года.

В Петровском парке ведется реконструкция стадиона "Динамо". Спортивный комплекс будет называться "ВТБ Арена парк", а сама футбольная чаша - Центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина.

Спортивный комплекс объединит под одной крышей малую и большую спортивные арены, музей общества "Динамо", досугово-развлекательный центр и подземный паркинг.

Центральный стадион рассчитан на 26319 посадочных мест. Количество мест на универсальной арене будет варьироваться от 11488 до 14000 в зависимости от проводимого мероприятия - хоккейный матч, соревнования по баскетболу или концерт.

Первый футбольный матч намечен на октябрь 2017 года, он пройдет в день рождения легендарного вратаря Льва Яшина.