“Вятский квас” начали продавать в Москве и области на розлив

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

Ставший известным после декабрьской пресс-конференции президента Владимира Путина “Вятский квас” этим летом выходит на продажу в нестационарных торговых точках в Москве и Подмосковье. Об этом М24.ru рассказал коммерческий директор компании ООО “ТД Купеческий амбар”, распространителя кваса в московском регионе, Александр Шатеев. По его словам, этим летом будет открыто 10 точек продажи напитков, в том числе в "Лужниках", ВДНХ, Зеленограде, Солнечногорске и Химках. В дальнейшем производители кваса хотят выйти на улицы Москвы со своими киосками в виде бочек. Как заявил M24.ru руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, если любые производители кваса обратятся в ведомство с идеей расширения количества точек продажи в городе, то предложение будет рассмотрено.

Как рассказал Александр Шатеев, в этим летом в Москве и Подмосковье уже открыто пять точек продаж “Вятского кваса”, которые находятся в "Лужниках", Зеленограде, Солнечногорске. По его словам, до 21 июня откроются еще две точки продажи напитка - в районе Сходня, который находится в подмосковных Химках, и еще одна дополнительная в "Лужниках". Также, по данным компании, квас уже продается в Тушинском парке в трех ролл-барах. Кроме того, в компании отметили, что на ВДНХ в парке Горького в закусочных через две-три недели будет также продаваться разливной напиток.

“Всего в этом году откроется десять нестационарных точек продажи кваса. Точки в основном работают в формате больших квасных бочек, в которых сидит продавец и продает разливной квас, - отметил представитель компании. - В 2016 году мы планируем открыть еще порядка 50-70 точек продажи во всех районах Москвы”. Квас продают как на розлив из бочки, так и упакованный в пластиковые бутылки. Производители отметили, что в этом году будет только 10 точек, потому что они поздно начали проводить согласования с управами и префектурами о размещении. Подготовку к летнему сезону 2016 году они начнут заранее - в октябре 2015 года.

Как пояснили производители, сейчас компания планирует начать переговоры о распространении нестационарных точек продажи кваса с департаментом торговли и услуг Москвы и министерством потребительского рынка и услуг Московской области. По данным компании, ориентировочная цена в нестационарных торговых точках будет составлять 65-70 рублей за литр.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил М24.ru, что пока в ведомстве предложений от производителей кваса об установке бочек в городе не получили. “Пока производители кваса с этой идеей к нам не выходили. Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их идею”, - пояснил чиновник.

Немерюк отметил, что сами производители кваса должны проявлять активность. "Продавцы мороженого выходят с инициативами, потому что им интересно увеличение продаж. А производители кваса к этому не стремятся", - отметил руководитель департамента.

Отметим, что квас в бутылках можно продавать в нестационарных точках торговли “Мороженое”. До конца августа в городе установят 189 новых киосков этого типа.

Директор парка Горького Ольга Захарова сказала, что продажей едой и напитков в парке занимаются около 80 операторов. "Возможно, с кем-то из них производители кваса имеют договоренности", - пояснила Захарова.

Как заявили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области, производители напитка должны согласовать размещение нестационарных точек торговли кваса с муниципалитетами региона. Сейчас на территории Московской области работает 544 пункта продажи кваса разных производителей. Напиток в розлив продается в 42 муниципалитетах. "Самое большое количество точек продаж кваса в Люберецком и Коломенском муниципальных районах. По сравнению с прошлым годом количество торговых объектов выросло на 100 штук", - заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Как выбрать настоящий квас

Эксперт по поставкам и розничной продаже кваса Александр Смолыгин рассказал, что в Москве квас на розлив в основном продают в передвижных ролл-барах, где сам напиток хранится в металлических бочках. “Квас продается обычно при стационарных точках - в магазинах или кафе. Просто уличные точки продажи кваса есть только в парках, - пояснил эксперт. - Это связано в первую очередь с тем, что оборудование и сами бочки с квасом надо где-то хранить, так как сама продажа кваса обычно идет с 11:00 до 17:00, пока на улице тепло. Продажи кваса зависят от погоды, чем жарче, тем лучше напиток покупают”.

Врач-диетолог Елена Златинская отметила, что натуральный квас полезнее для организма, чем газированная вода, так как в нем (если он, конечно, настоящий) не содержится химикатов. “Однако в зной при жажде лучше выпить чистой воды. Это позволит организму восстановиться, - подчеркнула диетолог. - Стакан кваса надо воспринимать, как прием пищи, так как при его попадании в желудок включаются все системы пищеварения. Этим прохладительным напитком не рекомендуется увлекаться людям с избыточным весом”.

Анастасия Мальцева, Мария Разумова