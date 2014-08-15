"Лужники" реконструируют с опережением графика

Реконструкцию стадиона в Лужниках проводят с опережением графика

Реконструкцию стадиона в Лужниках проходит с опережением графика, сообщил телеканалу "Москва 24" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник отметил, что за работами на объекте следит специальное подразделение Мосгосстройнадзора. Строители, в свою очередь, обещают сохранить темпы работы и управиться в срок. В настоящее время демонтированы старые трибуны, начались активные работы по возведению основания новых.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что "это хороший темп. Обычно идет запаздывание начала строительства, связанного с земляными работами, с инженерными коммуникациями. Здесь мы видим обратную картину, что создает предпосылки к завершению работ в установленные сроки, то есть, в 2017 году".

Как в Москве строят и реконструируют стадионы к ЧМ по футболу

Отметим, что, кроме фасадов, все на стадионе будет новым. Покрытие на футбольном поле заменят на натуральный газон, а футбольные ворота оборудуют системой фиксации гола "гол-контроль", которую использовали на ЧМ-2014 года в Бразилии. Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьей будет вестись с помощью специального браслета.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. Кроме того, на арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Кроме того, подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

Как изменятся "Лужники"

В непосредственной близости появятся и международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий Чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Напомним, что ранее мэр Москвы предложил москвичам выбрать цветовое оформление обновленного стадиона "Лужники" в приложении "Активный гражданин". В качестве вариантов предлагаются бордовый (цвет стен Кремля и формы российской сборной), золотой (цвет главных медалей чемпионата) и графитовый.

"Лужники" сейчас готовят к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Реконструкцию Большой спортивной арены планируется завершить к маю 2017 года.