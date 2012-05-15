"Лужники" реконструируют к середине 2013 года

Фото: официальный сайт спорткомплекса "Лужники"

Большая спортивная арена олимпийского комплекса "Лужники" будет реконструирована к чемпионату мира по легкой атлетике в 2013 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламином Диаком, сообщает пресс-служба Госстройнадзора Москвы.

В ходе встречи Собянин отметил, что город уже начал подготовку к этому мероприятию. "Надеюсь, что с вашим непосредственным участием, под вашим контролем мы подготовим "Лужники" для проведения чемпионата мира, сделаем все необходимое, что требуется для такого уровня соревнований", - заявил градоначальник.

Как сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы, к чемпионату мира в "Лужниках" будет заменено спортивное покрытие на беговых дорожках и в зоне метания. При реконструкции будут использоваться те же материалы, что и на предстоящей этим летом Олимпиаде в Лондоне. Все работы должны быть закончены не позже июня-июля следующего года.

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Москве с 10 по 18 августа 2013 года. Церемония открытия состоится на Большой спортивной арене "Лужники" 10 августа 2013 года. Ожидается, что в соревнования примут участие 2300 спортсменов из более чем 200 стран.