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Городское управление

15 мая 2012, 12:51

"Лужники" реконструируют к середине 2013 года

Лужники чемпионат мира реконструкция стадионы городское управление

Фото: официальный сайт спорткомплекса "Лужники"


Большая спортивная арена олимпийского комплекса "Лужники" будет реконструирована к чемпионату мира по легкой атлетике в 2013 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламином Диаком, сообщает пресс-служба Госстройнадзора Москвы.

В ходе встречи Собянин отметил, что город уже начал подготовку к этому мероприятию. "Надеюсь, что с вашим непосредственным участием, под вашим контролем мы подготовим "Лужники" для проведения чемпионата мира, сделаем все необходимое, что требуется для такого уровня соревнований", - заявил градоначальник.

Как сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы, к чемпионату мира в "Лужниках" будет заменено спортивное покрытие на беговых дорожках и в зоне метания. При реконструкции будут использоваться те же материалы, что и на предстоящей этим летом Олимпиаде в Лондоне. Все работы должны быть закончены не позже июня-июля следующего года.

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Москве с 10 по 18 августа 2013 года. Церемония открытия состоится на Большой спортивной арене "Лужники" 10 августа 2013 года. Ожидается, что в соревнования примут участие 2300 спортсменов из более чем 200 стран.

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Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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