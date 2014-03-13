На стадионе "Лужники" будут проводить культурные мероприятия

Фото: ИТАР-ТАСС

После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 году большую спортивную арену стадиона "Лужники" будут использовать не только для футбольных матчей, сообщил в рамках выставки недвижимости в Каннах главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Мы делаем стадион с расчетом "на потом", а к чемпионату будем только приспосабливать", - приводит слова Сергея Кузнецова информационный центр правительства Москвы.

Главный архитектор отметил, что сейчас московские власти изучают опыт по наполнению стадиона сопутствующей инфраструктурой и проведению культурных мероприятий на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что после реконструкции стадион "Лужники" может стать чисто футбольным.

По словам Сергея Кузнецова, после Чемпионата мира по футболу в Москве будет переизбыток футбольных арен, а "Лужники" будут востребованы только для проведения матчей российской сборной.

Напомним, что в ноябре столичные власти объявили открытый конкурс на определение управляющей компании по проектированию и реконструкции стадиона "Лужники". Конкурс выиграл Мосинжпроект, снизив при этом стартовую стоимость работ на 5 процентов.

Согласно проекту, стадион будет вмещать 81 тысячу болельщиков. 300 мест предусмотрено для людей с ограниченными возможностями.

Сдать стадион в эксплуатацию планируется в мае 2017 года, чтобы летом уже можно было проводить там тестовые соревнования.