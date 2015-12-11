Строительство "Лужников" планируют завершить через год

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Завершить строительные работы на стадионе "Лужники" планируется к концу следующего года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сегодня в "Лужниках" погасили памятную почтовую марку, посвященную стадионам чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сейчас стадион готов на 35–40 процентов, почти полностью сделан железобетонный монолитный каркас стадиона.

"Мы вышли на общий строй, монолит, монтаж, внутренние отделки системы. По сути, в конце следующего года мы все работы закончим", – рассказал начальник отдела строительного контроля ГКУ "Большая спортивная арена "Лужники" Мурат Ахмадиев.

В настоящее время ведутся отделочные работы и обустройство инженерных сетей. На стадионе удлинили крышу, чтобы защитить зрителей от дождя и солнца.

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.