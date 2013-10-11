Реконструкция "Лужников" завершится в 2017 году

Фото: M24.ru

Приближается к завершению разработка концепции реконструкции стадиона "Лужники". В ней будут прописаны все особенности и детали работ.

Как сообщает пресс-служба департаменте строительства Москвы, в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации по размещению заказов, а также оформляются земельно-правовые отношения, при которых имущество стадиона перейдет от ОАО "ОК Лужники" к КП "БСА "Лужники".

На стадионе уже нельзя проводить спортивные мероприятия, так как в здании арены отключают основные инженерные коммуникаций, уже отключена пожарная сигнализация.

Отмечается, что после реконструкции, количество зрительных мест на арене увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи мест. При этом 300 мест будет оборудовано для лиц с ограниченными возможностями.

Также стадион оборудуют современными системами жизнеобеспечения, активно будут применяться информационные технологии для управления всей инфраструктурой, начиная от управления потоками зрителей и заканчивая логистикой питания.

Завершиться реконструкция арены должна к апрелю 2017 года, а в 2018 году он примет Чемпионат мира по футболу.