Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2013, 17:40

Спорт

Реконструкция "Лужников" завершится в 2017 году

Фото: M24.ru

Приближается к завершению разработка концепции реконструкции стадиона "Лужники". В ней будут прописаны все особенности и детали работ.

Как сообщает пресс-служба департаменте строительства Москвы, в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации по размещению заказов, а также оформляются земельно-правовые отношения, при которых имущество стадиона перейдет от ОАО "ОК Лужники" к КП "БСА "Лужники".

На стадионе уже нельзя проводить спортивные мероприятия, так как в здании арены отключают основные инженерные коммуникаций, уже отключена пожарная сигнализация.

Отмечается, что после реконструкции, количество зрительных мест на арене увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи мест. При этом 300 мест будет оборудовано для лиц с ограниченными возможностями.

Ссылки по теме


Также стадион оборудуют современными системами жизнеобеспечения, активно будут применяться информационные технологии для управления всей инфраструктурой, начиная от управления потоками зрителей и заканчивая логистикой питания.

Завершиться реконструкция арены должна к апрелю 2017 года, а в 2018 году он примет Чемпионат мира по футболу.

Сайты по теме


Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов
Лужники реконструкция проекты стадионы строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика