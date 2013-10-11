Реконструкция "Лужников" завершится в 2017 году

Фото: M24.ru
Приближается к завершению разработка концепции реконструкции стадиона "Лужники". В ней будут прописаны все особенности и детали работ.
Как сообщает пресс-служба департаменте строительства Москвы, в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации по размещению заказов, а также оформляются земельно-правовые отношения, при которых имущество стадиона перейдет от ОАО "ОК Лужники" к КП "БСА "Лужники".
На стадионе уже нельзя проводить спортивные мероприятия, так как в здании арены отключают основные инженерные коммуникаций, уже отключена пожарная сигнализация.
Отмечается, что после реконструкции, количество зрительных мест на арене увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи мест. При этом 300 мест будет оборудовано для лиц с ограниченными возможностями.
Ссылки по теме
- Концепция реконструкции стадиона "Лужники" появится к концу ноября
- От "Лужников" до "Мегаспорта": как изменятся столичные стадионы
Также стадион оборудуют современными системами жизнеобеспечения, активно будут применяться информационные технологии для управления всей инфраструктурой, начиная от управления потоками зрителей и заканчивая логистикой питания.
Завершиться реконструкция арены должна к апрелю 2017 года, а в 2018 году он примет Чемпионат мира по футболу.
Сайты по теме