Железобетонный каркас стадиона "Лужники" готов наполовину

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Железобетонный каркас стадиона "Лужники" готов на 50 процентов, сообщает пресс-служба департамента строительства. Согласно графику, строительство основных несущих конструкций стадиона завершат осенью этого года.

По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, строители укладывают 1200 кубометров бетона в неделю. Это основная составляющая часть всего процесса реконструкции стадиона.

Глава ведомства добавил, что на сегодняшний день полностью завершены работы по демонтажу старых конструкций и устройству фундаментной плиты. На 80 процентов выполнены работы по наращиванию козырька кровли.

"Необходимость наращивания козырька обусловлена требованиями оргкомитета ФИФА – все зрители на стадионе должны быть защищены от осадков и прямых солнечных лучей", – сказал Бочкарев.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ – порядка 2,5 тысяч мест. Также на трибунах появится 100 скай-боксов – корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Кроме того, спорткомплекс "Лужники" и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что "Лужники" реконструируют с опережением сроков. Вместо запланированного 2017-го работы на стадионе завершатся в 2016 году.