В "Лужниках" для футболистов установят ванны со льдом

Фото: m24.ru

На Большой спортивной арене "Лужники" для футболистов установят ванны со льдом. Игроки будут отправляться туда в перерывах между матчами, чтобы остудить мышцы ног, сообщил "Российской газете" глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Помимо реконструкции Большой спортивной арены, которую готовят к чемпионату мира по футболу 2018 года, на территории "Лужников" строят новые объекты и благоустраивают территорию.

Здесь появится центр водного плавания, художественной гимнастики, теннисный центр и ледовый дворец. Рядом со стадионом планируется обустроить каток площадью более трех гектар. На территории комплекса высадят деревья, цветы и кустарники, оборудуют велосипедные и беговые дорожки, установят фонтаны и лавочки, обустроят детские игровые зоны.

Рядом со спортивным комплексом появятся новые станции МКЖД – "Лужники" и "Площадь Гагарина". Кроме того, смотровую площадку на Воробьевых горах, Воробьевскую и Лужневскую набережные свяжет канатная дорога.

Что касается стадиона, там оборудуют новые трибуны, которые расположат максимально близко к футбольному полю. Общее количество мест увеличится с 78 до 81 тысячи. После ремонта на стадионе не останется зон плохого обзора, в которых раньше находились порядка 10 процентов сидений. Также появится еще три основных входа на стадион, их количество увеличится с 13 до 16. Основные строительные работы на стадионе завершатся до конца текущего года.