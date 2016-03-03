Фото: m24.ru

В Лужниках началось строительство футбольной школы. Согласно проекту, будет построено трехэтажное здание общей площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Вдоль футбольного поля установят пять ярусов трибун. Кроме того, создадут тротуары и пешеходные зоны, установят различные скульптуры и высадят газоны.

Объект будет построен за счет средств городского бюджета.

"Москва в цифрах": Реконструкция "Лужников"

Ранее m24.ru сообщало, что работы по благоустройству территории спорткомплекса Лужники начнутся уже весной 2016 года. Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года включает в себя не только реконструкцию стадиона, но и существенное обновление всего парка.

Процесс обновления и реконструкции затронет более 70 процентов всей территории комплекса (112 из 159 гектаров).

Проектом благоустройства предусмотрено наполнение парка необходимой инфраструктурой, создание ландшафтного дизайна и проведение функционального зонирования.

Кроме того, будет реконструирована Лужнецкая набережная. За счет сокращения автомобильных полос здесь появятся беговая, велосипедная и роликовая дорожки.

Также будут реконструированы входные группы Лужников. Здание павильона Главного входа и КПП со стороны станции метро "Спортивная" планируется выполнить в форме подковы. Еще здесь расположатся досмотровые комнаты, служебные и вспомогательные помещения.

Дополнительный вход в парк находится около моста Лужники, вблизи выхода из метро "Воробьевы горы". Эта площадка будет зонирована, в том числе, с использованием ландшафтного дизайна. В целом, по периметру комплекса расположится шесть транспортных и пять пешеходных контрольно-пропускных пунктов.

Согласно требованиям FIFA к Чемпионату мира по футболу, на территории комплекса появится 19 новых зданий: павильоны входного контроля, тренировочные поля и инфраструктура (раздевалки, спортивные залы), аккредитационные центры, сервисные павильоны (где в том числе будут расположены кафетерии и туалеты).

Ранее Сергей Собянин отмечал, что основные строительные работы на стадионе идут с опережением графика и, скорее всего, будут завершены на несколько месяцев раньше срока уже в 2016 году.