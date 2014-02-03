Объявлено два конкурса на проект реконструкции "Лужников"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Мосинжпроект" объявил два конкурса на разработку проектной документации к реконструкции стадиона "Лужники". Соответствующие заявки размещены на портале госзакупок.

Победитель первого конкурса разработает проектную и рабочую документацию по конструктивным и объемно-планировочным решениям, железобетонным конструкциям, покрытию, инженерно-техническому обеспечению, а также системам электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, теплосетям, связи и пожарной безопасности.

Согласно техническому заданию, победитель второго тендера выполнит предпроектные работы и разработает проектную и рабочую документацию по организации земельного участка и архитектурным решениям.

Заявки на оба конкурса должны быть поданы до 10 февраля, дата их рассмотрения - 18 февраля. Максимальная стоимость контрактов составляет 471 миллион и 322 миллиона рублей.

Напомним, "Мосинжпроект" был выбран управляющей компанией по проектированию и реконструкции стадиона "Лужники" в декабре 2013 года. При этом стоимость строительства была снижена с 20 до 19 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию самого стадиона, а не всех объектов на территории спорткомплекса.

Работы на стадионе должны быть закончены в апреле 2017 года. Как сообщалось ранее, реконструкция всего олимпийского комплекса "Лужники" к Чемпионату мира по футболу обойдется в 83,5 миллиардов рублей, из них больше половины Москва рассчитывает получить от частных инвесторов.