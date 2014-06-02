Форма поиска по сайту

02 июня 2014, 15:50

Реконструкция бассейна "Лужники" начнется в феврале 2015 года

Дирекция по коммуникациям и продвижению ОАО "Олимпийский комплекс "Лужники"

Бассейн спорткомплекса "Лужники" закроют на реконструкцию в феврале 2015 года. В понедельник, 2 июня, в столице представили проект реконструкции бассейна, выбранный по результатам конкурса.

Напомним, победителем стало архитектурное бюро UNK project, известное по проектам жилых кварталов Сколкова и одной из башен Москвы-сити. Второе место занял консорциум ПИ "Арена" + LANIK, третье – "А-Б студия".

Как сообщил на пресс-конференции первый заместитель генерального директора "Лужников" Эдуард Зернин, строительные работы будут вестись за счет привлеченных внебюджетных средств. Ранее руководители спорткомплекса оценивали стоимость работ в 3 миллиардов рублей.

Дирекция по коммуникациям и продвижению ОАО "Олимпийский комплекс "Лужники"

Проект предусматривает строительство крытого спортивно-развлекательного комплекса площадью 16 тысяч квадратных метров с водными аттракционами. Высота сооружения увеличится с 12 до 26 метров. Кроме того, сохранится 50-метровая чаша бассейна и добавятся два 25-метровых бассейна. Для посетителей появится академия бокса, центр триатлона, фитнес-центр и пункты питания.

Помимо этого, в рамках реконструкции площадь бассейна увеличится в 3 раза за счет демонтажа части трибун (с 2 до 6 тысяч квадратных метров). Что касается сооружения, то его площадь составит 42 тысячи квадратных метров, 10 из которых будут находиться под землей.

В проекте необходимо было учесть сохранение исторических архитектурных элементов спортивного сооружения, в частности, северо-восточной стены бассейна с барельефами, а также северной и южной стены с колоннадами. Кроме того, на время реконструкции рядом с основным зданием планировалось установить открытый нестационарный бассейн длиной 50 метров.

В апреле стало известно, что бассейн в "Лужниках" могут превратить в многофункциональный плавательный центр. Предполагалось, что после реконструкции комплекс будет крытым, а бассейн станет многоэтажным, в нем появятся спа-центр, фитнес-клуб и подземный паркинг. Кроме того, говорилось, что над бассейном может быть установлена мобильная светопрозрачная кровля.

Конкурс на разработку проекта реконструкции бассейна стартовал в конце декабря прошлого года. На участие в нем было подано 43 заявки, в том числе от нескольких международных консорциумов. В феврале жюри определило 6 финалистов.

Начало реконструкции бассейна запланировано на февраль 2015 года. Полностью закончить работы по строительству на территории спортивного сооружения предполагается к 2017 году.

Бассейн "Лужники"

Открытый плавательный бассейн спорткомплекса "Лужники" был построен в 1956 году и имеет в своем составе пять ванн для плавания. Бассейн "Лужников" долгое время оставался главным спортивным объектом, где проводились соревнования по водным видам спорта самого высокого уровня.

На дорожках бассейна тренировались и выступали многие выдающиеся пловцы: Семен Белиц-Гейман, Виктор Мазанов, Леонид Ильичев, рекордсмен мира Николай Панкин, 4-х кратный Олимпийский чемпион Владимир Сальников и многие другие известные спортсмены.

Особое место в истории плавательного бассейна занимают Олимпийские игры. В 1980 году сборная СССР по водному поло завоевала здесь золотые медали.

