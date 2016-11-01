Деревья начали высаживать на территории "Лужников"

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин
Высадка деревьев началась на территории спортивного комплекса "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Этой осенью на территории комплекса высадят 500 новых взрослых деревьев. Озеленение ведется на набережной, Аллее славы и Престижной аллее. Некоторые растения привезены из питомников. На территории комплекса посадят липы, клены, яблони, иргу, сирень и другие деревья.
По словам заместителя мэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, зимой деревья будут высаживать и в зоне реконструкции.
На стадионе оборудуют новые трибуны, которые расположат максимально близко к футбольному полю. В результате не останется зон плохого обзора, в которых раньше находились порядка 10 процентов сидений. Общее количество мест увеличится с 78 до 81 тысячи.
Также появится еще три основных входа на арену – их количество увеличится с 13 до 16.
Помимо этого, на территории появятся центр водного плавания, художественной гимнастики, теннисный центр и ледовый дворец.
Рядом со стадионом построят каток площадью более трех гектар, а напротив – музыкальный танцующий фонтан. Каждое его включение будет сопровождаться музыкой и лазерным шоу.
На территории комплекса высадят деревья, цветы и кустарники, оборудуют велосипедные и беговые дорожки, установят фонтаны и лавочки, обустроят детские игровые зоны.
Именно в "Лужниках" пройдет церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и финальный матч.