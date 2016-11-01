Деревья начали высаживать на территории "Лужников"

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Высадка деревьев началась на территории спортивного комплекса "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Этой осенью на территории комплекса высадят 500 новых взрослых деревьев. Озеленение ведется на набережной, Аллее славы и Престижной аллее. Некоторые растения привезены из питомников. На территории комплекса посадят липы, клены, яблони, иргу, сирень и другие деревья.

По словам заместителя мэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, зимой деревья будут высаживать и в зоне реконструкции.