Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля 2015, 09:04

Город

Охранник забыл в метро пистолет с боевыми патронами

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Сотрудник одного из столичных ЧОПов забыл на станции метро "Лубянка" сумку, в которой был пистолет с боевыми патронами, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Борсетку с пистолетом ИЖ-71, двумя магазинами и 16 патронами нашел 53-летний житель Подмосковья, после чего обратился к дежурному полицейскому.

Правоохранители установили, что оружие принадлежит частной охранной организации. По результатам проверки фирма и ее сотрудник, за которым был закреплен пистолет, могут быть привлечены к ответственности.

Лубянка охранники пистолеты чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика