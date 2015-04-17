Охранник забыл в метро пистолет с боевыми патронами

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Сотрудник одного из столичных ЧОПов забыл на станции метро "Лубянка" сумку, в которой был пистолет с боевыми патронами, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Борсетку с пистолетом ИЖ-71, двумя магазинами и 16 патронами нашел 53-летний житель Подмосковья, после чего обратился к дежурному полицейскому.

Правоохранители установили, что оружие принадлежит частной охранной организации. По результатам проверки фирма и ее сотрудник, за которым был закреплен пистолет, могут быть привлечены к ответственности.