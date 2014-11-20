Более 1,5 тысяч жителей Подмосковья остались без тепла из-за аварии

Устранить аварию в Лосино-Петровском округе планируют к 13.00

На северо-востоке Подмосковья произошел прорыв теплотрассы, передает телеканал "Москва 24". В Лосино-Петровском городском округе без тепла остались более 1,5 тысяч местных жителей.

В зоне отключения оказались 10 зданий, в том числе школа.

На месте работают сразу несколько аварийных бригад. Ожидалось, что к полудню специалисты наладят коммуникации, но им потребовалось дополнительное время. На ремонт отвели еще один час.

Напомним, другая крупная авария произошла в ночь на 3 октября на улице Пятницкая. Из-за прорыва трубы там случился потоп. Специалисты "Мосводоканала" заменили участок водопровода, где произошло повреждение, и закопали яму.

Повреждение чугунной трубы, которую положили еще в 1959 году, произошло из-за подвижки грунта.