По московским меркам: Старейший ЗАГС столицы

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Старейшим Дворцом бракосочетания столицы считается ЗАГС, расположенный недалеко от Чистых прудов. Дворцу бракосочетаний в Малом Харитоньевском переулке присвоен №1 в списке ЗАГСов Москвы. Но горожанам он больше известен как Грибоедовский. Улица, на которой он стоит, раньше носила имя русского драматурга, поэта и дипломата – Александра Сергеевича Грибоедова. Здание особняка было спроектировано по заказу купца А.В. Рериха московским архитектором Сергеем Воскресенским и построено в далеком 1909 году.

Первая запись о заключении брака была зарегистрирована здесь только в 1961 году, после того как в столице начали активно формироваться свадебные институты. Во Дворце бракосочетания №1 расписывались такие известные люди, как Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Сегодня Грибоедовский ЗАГС по-прежнему пользуется большим спросом у влюбленных.

Классическое убранство купеческого особняка – одно из преимуществ Дворца бракосочетаний в Малом Харитоньевском переулке. Отделка из различных пород дерева, лепнина, резные элементы декора, хрустальные люстры и даже канделябры – все это создает неповторимую атмосферу и является замечательным фоном для первой семейной фотосессии. Зал для бракосочетания рассчитан на 20-25 человек. Подать заявку можно через интернет.

В мире существует несколько ЗАГСов с оригинальным оформлением и необычным месторасположением. Так, в грузинском городе Батуми огромной популярностью пользуется Дворец бракосочетания, который находится вблизи площади поющих фонтанов – он выполнен в форме ракушки.

В Казани центральный городской ЗАГС расположен в здании под названием "Казан", внешне напоминающем емкость для приготовления блюд местной кухни.

В шотландском городе Глазго зарегистрировать новую семью можно в хрустальном дворце – огромной зимней оранжерее.

В Нью-Йорке и вовсе не обязательно куда-то ехать, чтобы пожениться, ЗАГС прибудет к вам самостоятельно. Здесь все большую популярность набирают свадебные лимузины и автобусы.

В Нью-Джерси можно расписаться внутри огромного свадебного аквариума.

Сочетаться узами брака на высоте 130 метров можно в Лондоне, здесь новобрачных регистрируют на верхней точке одного из самых больших колес обозрения в Европе – London Eye.