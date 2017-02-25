"Горбачев-фонд" опроверг наличие офиса в Лондоне

Михаил Горбачев. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Горбачев-фонд" опроверг наличие офиса и архива в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фонда Владимира Полякова.

Ранее The Guardian сообщала, что сквоттеры, вселившиеся в особняк около Букингемского дворца в Лондоне, обнаружили в здании документы фонда. В здании на Бакингем Гейт раньше были офисы Международной ассоциации по связям с общественностью, одним из клиентов которой был Горбачев. Именно там и были якобы найдены документы, подписанные первым президентом СССР.

По словам Полякова, у фонда никогда не было офиса в Лондоне. Он отметил, что "ни какими подобными организациями мы не сотрудничали, по крайней мере, мне это неизвестно, хотя я работаю с самого начала", – сказал он.