11 июля 2016, 19:07

В мире

В Лондоне уволят 300 кондукторов двухэтажных автобусов

Фото: UIG/ТАСС/Bill Allsopp

В Лондоне уволят около 300 кондукторов, работающих на двухэтажных автобусах New Routemaster. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Транспортное управление Лондона (TfL).

Сокращения пройдут на шести маршрутах, что позволит ежегодно экономить до 10 миллионов фунтов стерлингов.

Кондукторы в этих автобусах не продают билеты. Они обеспечивают безопасность пассажиров при посадке и высадке, поскольку это может происходить прямо на ходу.

В управлении пообещали оказать увольняемым кондукторам помощь в поиске работы.

Автобусы New Routemaster в Лондоне стали частью транспортной политики Бориса Джонсона, который был мэром Лондона в 2008–2016 годах и выступал за замену сочлененных автобусов-гармошек на новые с кондукторами.

