Google предлагает виртуальный тур по гаррипоттеровским местам

Сервис Google Maps отправил своих сотрудников в Лондон с необычным заданием - впервые в истории они засняли 360-градусные панорамы сказочного мира, окружающего юного волшебника Гарри Поттера.

Теперь, чтобы увидеть, к примеру, Косой переулок или магазин волшебных палочек "У Оливандера", почитателям произведений Джоан Роулинг необязательно ехать в британскую столицу. Удобно расположившись у компьютера, фанаты книги могут пройтись по знакомым местам в виртуальном режиме.

На создание тура, который с известной долей вольности можно назвать "По гаррипоттеровским местам", ушло около трех месяцев, сообщает портал TNW.

Данный проект Google - совместный с компанией Warner Brothers Studio - далеко не первый в серии съемок улиц в городах мира. Среди наработок в этой сфере можно назвать некоторые кадры в последней бондиане "Скайфол" (2012).

Как правило, создатели панорам Google отображают объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, природные достопримечательности международного значения и другие интересные места на планете, куда подавляющее большинство землян не может поехать из-за нехватки денег или времени.