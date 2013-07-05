Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля 2013, 19:15

В мире

Google предлагает виртуальный тур по гаррипоттеровским местам

Сервис Google Maps отправил своих сотрудников в Лондон с необычным заданием - впервые в истории они засняли 360-градусные панорамы сказочного мира, окружающего юного волшебника Гарри Поттера.

Теперь, чтобы увидеть, к примеру, Косой переулок или магазин волшебных палочек "У Оливандера", почитателям произведений Джоан Роулинг необязательно ехать в британскую столицу. Удобно расположившись у компьютера, фанаты книги могут пройтись по знакомым местам в виртуальном режиме.

На создание тура, который с известной долей вольности можно назвать "По гаррипоттеровским местам", ушло около трех месяцев, сообщает портал TNW.
Данный проект Google - совместный с компанией Warner Brothers Studio - далеко не первый в серии съемок улиц в городах мира. Среди наработок в этой сфере можно назвать некоторые кадры в последней бондиане "Скайфол" (2012).

Ссылки по теме


Как правило, создатели панорам Google отображают объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, природные достопримечательности международного значения и другие интересные места на планете, куда подавляющее большинство землян не может поехать из-за нехватки денег или времени.

Сайты по теме


Лондон Google Гарри Поттер

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика