УЕФА дисквалифицировал защитника "Локомотива" на весь групповой этап Лиги Европы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

УЕФА дисквалифицировал защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуку на четыре матча Лиги Европы. Футболист понес наказание за прямую красную карточку в матче группового этапа против "Бешикташа", сообщает официальный сайт союза.

Это означает, что ключевой игрок обороны "железнодорожников" совершенно точно пропустит все оставшиеся поединки группового этапа, а также один матч плей-офф, если "Локомотив" выйдет в следующий этап соревнований.

Досталось "красно-зеленым" и за поведение фанатов. Клуб оштрафовали на 12 тысяч евро.

Напомним, Чорлука был удален из-за перепалки возникшей перепалки между ним и игроком "черно-белых". Судья без лишних церемоний удалил капитана "железнодорожников", попутно показав "горчичники" Гильерме и Ньяссе.

После трех туров "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу в группе H с 7 очками. "Бешикташ" с 5 очками расположился на второй строчке.