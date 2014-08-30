Полузащитник "Локомотива" Диарра переходит в английский клуб

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Полузащитник столичного "Локомотива" Лассана Диарра перешел в английский "Куинз Парк Рейнджерс". Об этом сообщил главный тренер лондонского клуба Харри Реднапп, передает BBC.

"Мы подписали контракт с Лассана Диарра, и я рад видеть его в своей команде. Он выступал под моим руководством в "Портсмуте". Он потрясающий игрок!", - заявил Реднапп.

Напомним, ранее "Локомотив" не включил игроков-"бунтарей" - Буссуфа и Диарра - в заявку для участия в Лиге Европы, а главный тренер москвичей Леонид Кучук не стал ставить игроков даже во второй состав. Однако на днях "железнодорожники" все же внесли в заявку на сезон Буссуфа.

Оба футболиста вернулись в расположение команды лишь две недели назад. До этого Буссуфа и Диарра не могли найти на протяжении примерно двух месяцев - игроки не отвечали на телефонные звонки и не спешили посещать тренировки команды.

Спортивный директор "красно-зеленых" Кирилл Котов на встрече с болельщиками заявил, что оба "бунтаря" покинут команду. Когда же оба игрока прибыли в офис "Локомотива" для проведения переговоров, они отказались тренироваться с клубом и потребовали расторжения контракта.