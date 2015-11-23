Бразильский вратарь "Локомотива" получил российский паспорт

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Бразильский вратарь столичного "Локомотива" Маринато Гильерме получил российское гражданство. Благодаря этому он сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером, рассказала президент "Локомотива" Ольга Смородская в эфире телеканала "Матч ТВ".

Гильерме является одним из наиболее преданных чемпионату России легионеров. Он уже восемь лет защищает цвета "Локомотива". До железнодорожников вратарь играл за бразильский "Атлетико Паранаэнсе".

Гильерме живет в Москве с женой и уже успел выучить русский язык. В составе "Локомотива" голкипер стал обладателем Кубка России в прошлом сезоне.

В сборной России по футболу практически не применяется практика натурализации иностранных футболистов. Единственным легионером, который вызывался в состав национальной команды, стал камерунец Жерри-Кристиан Тчуйсе.

В 2000 году он получил российское гражданство и был вызван в сборную, однако на поле защитник так и не вышел.

Напомним, российское гражданство в последнее время получили уже несколько титулованных спортсменов. Перед Олимпиадой в Сочи паспорт гражданина России получили шорт-трекист Виктор Ан и сноубордист Виктор Уайлд. Они принесли в копилку сборной пять золотых наград. А в этом году российский паспорт получил знаменитый боксер Рой Джонс-младший.