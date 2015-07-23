Форма поиска по сайту

23 июля 2015, 17:00

Вратарь Гильерме покинет "Локомотив" ради "Краснодара"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичный "Локомотив" может расстаться с голкипером Маринато Гильерме. Бразильский страж ворот намерен сменить гражданство на российское и перейти в "Краснодар", сообщает ТАСС.

В настоящее время "Краснодар" отправил документы на получение Гильерме российского гражданства. Без этого трансфер не состоится, поскольку "быки" испытывают нужду в футболистах с российским паспортом.

Подробности сделки между "Краснодаром" и "Локомотивом" неизвестны.

Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. Долгое время он был основным голкипером клуба, но сейчас позиции бразильца на последнем рубеже "красно-зеленых" отнюдь не незыблемы. Жесткий лимит на легионеров заставляет "железнодорожников" ставить в основу игроков с российскими паспортами.

Отметим, что в составе "Локомотива" Гильерма выиграл Кубок России прошлого сезона.

