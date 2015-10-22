Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Бешикташем" в Лиге Европы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Локомотив" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с турецким "Бешикташем". Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 1:1.

Стоит отметить, что поддержать своих игроков приехало несколько тысяч болельщиков "Бешикташа": фанаты "орлов" заняли почти четыре полных сектора. Причем временами слышно их было едва ли не так же хорошо, как Южную трибуну "железнодорожников".

С первых минут турецкая команда использовала против москвичей высокий прессинг и почти не позволяла "красно-зеленым" выходить со своей половины поля. Однако к 15-й минуте "железнодорожники" взяли инициативу в свои руки и организовали несколько опасных вылазок до штрафной соперника.

На 22-й минуте во вратарскую опасно прорвался Гекхан Тере, но Денисов вовремя лишил турецкого полузащитника мяча. На 32-й минуте "Локомотив" мог открыть счет в опасной контратаке, которую удалось организовать после ошибки защитника "Бешикташа". Однако Майкон толком не смог распорядиться мячом и буквально отдал его сопернику.

На 36-й прекрасный момент имел Марио Гомез – мяч после его удара головой прошел рядом со штангой. Спустя минуту ответили "красно-зеленые". После кросса Самедова мяч отлетел Дельвину Ндинга, который мощно отправил снаряд прямо в руки голкиперу "орлов".

Через несколько минут опасно навешивал Мануэл Фернандеш, Зенгин в красивом прыжке забрал этот мяч. Под самый конец первого тайма штрафной недалеко от ворот москвичей заработал "Бешикташ", однако защитники "Локо" справились с подачей Куарежмы.

После перерыва команды сразу же обменялись опасными моментами: сначала Тере прорвался во вратарскую "железнодорожников", а затем столичная команда едва не забила, устроив пожар в штрафной "черно-белых".

На 54-й минуте Майкон открыл счет. По левому флангу ускорился Ньяссе, отдал пас на бразильца, который в два касания переправил мяч в ворота. Спустя пять минут "железнодорожники" имели сразу несколько шансов забить второй гол, однако ни Ньяссе, ни Майкон не смогли замкнуть передачи Александра Самедова.

А уже на 64-й минуте гости отыгрались – Марио Гомез удачно распорядился мячом и запустил мяч в левый от Гильерме угол. Тут же на полную катушку разошлись фанаты "Бешикташа".

На 69-й минуте накал страстей достиг предела уже не на трибунах, а на поле. После внезапно возникшей перепалки между Ведраном Чорлукой и игроком "черно-белых" судья без лишних церемоний удалил капитана "железнодорожников", попутно показав "горчичники" Гильерме и Ньяссе. Практически сразу же вместо Фернандеша на поле впервые появился Ян Дюрица, пропустивший начало сезона из-за травмы.

В конце встречи выйти вперед могли обе команды, однако счет так и остался ничейным.