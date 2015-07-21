Полузащитник Буссуфа покидает московский "Локомотив"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Столичный "Локомотив" расстанется с полузащитником Мбарком Буссуфа. Футболист перейдет в бельгийский "Андерлехт", сообщает "Московский футбол".
Сумма трансфера пока неизвестна, но "железнодорожникам" явно придется уступить игрока по сходной цене, поскольку контракт у Буссуфа кончается следующим летом.
Однако "Андерлехт" не готов платить игроку такую зарплату, как в "Локомотиве", где форвард получал более трех миллионов евро в год. Поэтому Буссуфа должен будет согласиться на понижение зарплаты, если хочет перехода.
"Локомотив" решил расстаться с игроком из-за лимита на легионеров. Буссуфа рискует не проходить в стартовый состав, как игрок без российского паспорта.
Напомним, в свое время он уже выступал за "Андерлехт" с 2006 по 2011 годы. В "Локомотиве" Буссуфа провел два года и выиграл Кубок России.