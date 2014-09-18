"Локомотив" расторг контракт c тренерским штабом Кучука

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" по соглашению сторон расторг контракты с членами тренерского штаба Леонида Кучука. Клуб покинули пятеро специалистов, сообщает пресс-служба "железнодорожников".

"Локомотив" расстался с помощниками Кучука Андреем Сосницким и Юрием Кулишем, тренером вратарей Евгением Ивановым, тренером-аналитиком Сергеем Кабельским и тренером по физподготовке Виталием Милютиным.

Напомним, что 15 сентября наставник "железнодорожников" Леонид Кучук был отстранен от работы с клубом. Такое решение приняла президент "Локомотива" Ольга Смородская по итогам состоявшегося на базе команды собрания с участием игроков и тренеров. 16 сентября Кучука не пустили на базу клуба. Наставник приехал для того, чтобы провести тренировку, но охранники отказались пропускать Кучука на территорию базы.

По словам тренера, свои действия они объяснили личным распоряжением президента клуба Ольги Смородской.

Белорусский наставник руководил "красно-зелеными" с 19 июня прошлого года. Под его руководством клуб выиграл бронзу чемпионата страны. Начало этого сезона сложилось для Кучука неудачно. "Локомотив" набрал 9 очков в семи стартовых турах, потерпел сокрушительное поражение в Лиге Европы от кипрского "Аполлона" и завершил участие в еврокубках.