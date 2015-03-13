Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 марта 2015, 20:47

Спорт

Нападающий Дмитрий Сычев ушел из "Локомотива" в клуб из Казахстана

Дмитрий Сычев. Фото: ТАСС

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев перешел на правах аренды в клуб высшего дивизиона Казахстана "Окжетпес". Форвард будет выступать за казахстанскую команду до ноября этого года, сообщает пресс-служба "железнодорожников".

После двух туров чемпионата Казахстана "Окжетпес" располагается на пятом месте в турнирной таблице.

В межсезонье Сычев вернулся в "Локомотив" из "Волги", за которую выступал на правах аренды. Контракт футболиста с клубом завершится в июне 2015 года.

В "Локомотиве" форвард сразу прочно обосновался в дублирующем составе. Тренерский штаб "железнодорожников" не устраивала игра и, особенно, результативность нападающего.

Так, за "Волгу" Сычев провел 16 матчей, но отметиться забитыми мячами так и не сумел. По итогам сезона нижегородский клуб покинул РФПЛ.

Локомотив Казахстан Дмитрий Сычев

