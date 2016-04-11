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Новости спорта

11 апреля 2016, 21:06

"Локомотив" сыграл вничью с "Крыльями Советов"

Локомотив РФПЛ новости спорта Крылья Советов

Фото: vk.com/fclokomotivmoscow

Столичный "Локомотив" потерял очки в гостевом поединке с "Крыльями Советов". Матч завершился со счетом 0:0.

Встреча выдалась скучной без большого количества опасных моментов. Пожалуй, два самых острых момента в этом матче были созданы за несколько минут до конца, но реализовать их команды не смогли.

Эта ничья до предела обострила ситуацию в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" на четыре очка отстает от лидирующего ЦСКА и занимает четвертое место.

В следующем туре "железнодорожникам" предстоит встретиться с армейцами.

Впрочем, центральным поединком тура можно назвать поединок "Зенита" и "Спартака", фаворитом в котором является клуб из Санкт-Петербурга.

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