"Локомотив" сыграл вничью с "Крыльями Советов"

Фото: vk.com/fclokomotivmoscow

Столичный "Локомотив" потерял очки в гостевом поединке с "Крыльями Советов". Матч завершился со счетом 0:0.

Встреча выдалась скучной без большого количества опасных моментов. Пожалуй, два самых острых момента в этом матче были созданы за несколько минут до конца, но реализовать их команды не смогли.

Эта ничья до предела обострила ситуацию в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" на четыре очка отстает от лидирующего ЦСКА и занимает четвертое место.

В следующем туре "железнодорожникам" предстоит встретиться с армейцами.

Впрочем, центральным поединком тура можно назвать поединок "Зенита" и "Спартака", фаворитом в котором является клуб из Санкт-Петербурга.