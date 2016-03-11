Вратаря "Локомотива" Гильерме вызвали в сборную России по футболу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вратарь столичного "Локомотива" Маринато Гильерме призван в сборную России по футболу. Наставник национальной команды Леонид Слуцкий объявил состав на товарищеские матчи с Литвой и Францией, сообщает официальный сайт РФС.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме ("Локомотив"), Станислав Крицюк ("Краснодар"), Юрий Лодыгин ("Зенит").

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – "Зенит"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Олег Кузьмин ("Рубин"), Дмитрий Торбинский ("Краснодар").

Полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак"), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба — "Динамо"), Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все – ЦСКА), Олег Иванов ("Терек"), Илья Максимов ("Анжи"), Павел Мамаев ("Краснодар"), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (оба – "Локомотив"), Олег Шатов, Артур Юсупов (оба – "Зенит").

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба – "Зенит"), Александр Кержаков ("Цюрих"), Федор Смолов ("Краснодар").

Стоит отметить, что Гильерме – первый за долгое время натурализованный спортсмен, который призывается в сборную России. До этого туда приглашали спартаковца Жерри-Кристиана Тчуйсе. Для этого достаточно получить российское гражданство и не быть заигранным за сборную другой страны.

Поединок с Литвой состоится 26 марта в Москве, а с Францией – 29 марта в Париже.