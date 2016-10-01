Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2016, 19:05

Спорт

"Локомотив" продлил безвыигрышную серию в РФПЛ до четырех матчей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Локомотив" в матче девятого тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с тульским "Арсеналом". Встреча, прошедшая на стадионе в Черкизове, завершилась со счетом 1:1.

Тульская команда повела за несколько минут до свистка на перерыв. Браун Форбс после розыгрыша углового воспользовался ошибкой голкипера "железнодорожников" Ильи Абаева и головой отправил мяч в ворота.

На 90-й минуте судья назначил пенальти. Защитник "Арсенала" сфолил на капитане "Локо" Ведране Чорлуке". Александр Самедов пробил точно с правый нижний угол и сравнял счет.

Локомотив РФПЛ Арсенал новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика