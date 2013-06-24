Участники Limp Bizkit Фред Дерст и Уэс Борланд о новом альбоме

Участник Limp Bizkit Фред Дерст. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 24 июня, в пресс-центре РИА Новости состоится пресс-конференция участников группы Limp Bizkit Фреда Дерста и Уэса Борланда. Музыканты расскажут о новом альбоме и планах на будущее.

28 июня Альтернативная рок-группа Limp Bizkit выступит на ВВЦ в рамках музыкального фестиваля Park Live. Выступления музыкантов в столице всегда проходили с аншлагами, и в этот раз их большой сольный концерт обещает стать грандиозным событием.

Коллектив сыграет свои знаменитые композиции, давно уже ставшие хитами: Rollin', Break Stuff, Nookie, My Way, Take a Look Around и многие другие.

Напомним, масштабный музыкальный фестиваль Park Live пройдет с 28 по 30 июня перед павильоном "Космос" на ВВЦ. В рамках трехдневной программы на сцене выступят такие звезды, как Limp Bizkit, The Killers, Justice, Crystal Castles, Земфира, Мумий Тролль и другие.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию пресс-конференции, которая начнется в 13:00.